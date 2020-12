Depois de fazer o chororô, Gabigol comemora com Diego Alves Gilvan de Souza

Por O Dia

Rio - Um dos principais líderes do elenco do Flamengo, Diego Alves não aceitou a última proposta por renovação do vínculo e pode estar de saída do Rubro-Negro nas próximas semanas. No entanto, jogadores importantes do clube demonstram apreensão e voltaram a manifestar descontentamento com a saída do goleiro.

Everton Ribeiro, Filipe Luís, Diego Ribas e Gabigol reprovam o fato de Diego Alves estar próximo de dar adeus, principalmente por ser considerado importante tecnicamente e como líder. As informações são do UOL Esporte.



Diego Alves recusou a última proposta feito pelo Flamengo para renovação de contrato. Com isso, o goleiro tem mais três jogos antes do adeus caso não estenda o vínculo com o Rubro-Negro. O camisa 1 chegou ao clube em meados de 2017 e conquistou seis títulos: Carioca (2019/2020), Brasileirão (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Racopa (2020).