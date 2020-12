Por O Dia

Publicado 12/12/2020 13:48

Confira os relacionados para a partida contra o Santos pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/MTsntmzvDy — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2020

Rio - O Flamengo divulgou no começo da tarde a lista de relacionados para o jogo deste domingo contra o Santos, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Diego Ribas, o Rubro-Negro busca a vitória para encurtar a distância para o líder São Paulo.