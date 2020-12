Flamengo

Torcidas organizadas do Flamengo são punidas por 30 dias por conta da 'rua de fogo' promovida contra o São Paulo

Evento foi realizado no dia 11 de novembro, antes do duelo com o Tricolor pelo jogo de ida da Copa do Brasil

Publicado 11/12/2020 16:45 | Atualizado há 18 horas