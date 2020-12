Diego Alves: Fla sob pressão Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Rio - Decisivo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019, o goleiro Diego Alves está cada vez mais perto de deixar o Flamengo após negociação sem sucesso pela renovação de contrato. No podcast 'Posse de Bola', Mauro Cezar Pereira afirma que, caso o pedido de aumento do goleiro seja alto para o Rubro-Negro, a diretoria do clube toma a decisão correta ao não renovar o contrato.

"Pelo que eu apurei também, me parece uma decisão acertada. Eu vejo os torcedores do Flamengo clamando 'renova com ele' e não concordo, o Diego Alves é um goleiro que vai fazer 36 anos em junho do ano que vem, é um goleiro que tem um histórico recente de lesões, já está na história do clube, ganhou títulos importantes, mas se, de fato, como eu apurei, ele tem o direito de pedir um salário maior, mas se ele quer ganhar mais 25%, e o Flamengo acha que isso não está no seu orçamento, então que não se renove o contrato", diz Mauro Cezar.



"Porque se você aumentar 1/4 do salário do goleiro, você vai ter a mesma cobrança de todos os demais atletas quando chegar a hora de renovar, e um ano que você tem uma queda de receitas, então se o clube acha que está fora do orçamento, eu não vou ficar aqui dizendo 'renova de qualquer jeito', o que é uma contradição, ainda mais quem vive, como eu, batendo na tecla de que os clubes têm que ser geridos com responsabilidade", completa.

O jornalista relembrou a negociação da compra de Pedro até 2025 e explicou que são casos bastante distintos, considerando a possibilidade de recuperação do investimento.

"O Pedro é um jogador jovem, um investimento que vai te dar retorno técnico e você pode vendê-lo depois para a Europa ou para um mundo desses Árabes, seja o que for, mais tarde, por uma bela quantia, então é um jogador que você faz o investimento e o Diego é o contrário, é um goleiro que já passou por toda a sua ótima carreira, vai fazer 36 anos, então se ele tem uma proposta de fora, acho que tudo bem, que ele siga o caminho dele", diz Mauro Cezar.

"Acho que ele é importante, fará falta, mas também não acho que faça sentido falar que clubes têm que ser administrados de forma responsável, aí fulano quer ganhar um aumento e 'aumenta, contrata, renova e que se dane', os clubes são geridos no Brasil assim há muito tempo, e no caso do Diego Alves eu acho que já é um goleiro que eu não sei o que ele tem a oferecer no médio prazo, dois anos de contrato ele quer, será que vale à pena? Não sei, tenho realmente dúvidas técnicas quanto a isso", conclui.