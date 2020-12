Rio, 13/01/2020, Apresentacao do novo reforco do Flamengo Pedro Rocha, foto de Gilvan de Souza / Agencia o Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 12/12/2020 11:27

Rio - Pedro Rocha vive os seus últimos dias de Flamengo. Com contrato de empréstimo até o dia 31 deste mês, o atacante não terá o seu vínculo estendido pelo Rubro-Negro e será devolvido ao Spartak, da Rússia, clube dono dos seus direitos federativos.

Publicidade

Internamente, o departamento de futebol, com a anuência do presidente Rodolfo Landim, já bateu o martelo e não irá estender o empréstimo de Pedro Rocha até agosto, prazo que o Spartak aceitou fazer em um eventual novo contrato com o Flamengo.

Inicialmente, o Flamengo cogitou tentar a extensão do compromisso até fevereiro, quando acaba o Campeonato Brasileiro, mas os russos não toparam, pois a janela de transferência no país estaria fechada quando o atacante retornasse e ele ficaria sem poder ser utilizado no campeonato nacional.

Publicidade

Com isso, o Spartak até topou emprestar novamente ao Flamengo até agosto, com compensação financeira a negociar, como informado pelo Jornal O Dia ainda em novembro. Porém, o alto salário de Pedro Rocha aliado ao baixo rendimento do atacante em campo ajudaram a diretoria na decisão: não ficar com o jogador a partir de janeiro.

NÚMEROS FRACOS:

Publicidade

Pedro Rocha chegou ao Flamengo em janeiro, após uma temporada desgastante pelo Cruzeiro. Na ocasião, o departamento médico rubro-negro precisou fazer uma preparação física especial no atacante, que estava com uma lesão no púbis. Por isso, o camisa 32 foi pouco utilizado por Jorge Jesus.

Quando ficou 100%, ganhou oportunidade, mas logo em seguida veio a pandemia da Covid-19 e consequentemente a paralisação do futebol. Quando os jogos voltaram a ser disputados, Pedro Rocha voltou a ter chances, mas sofreu uma grave lesão muscular na coxa, de grau 3, e ficou mais de dois meses sem entrar em campo.

Publicidade

Agora, mesmo com Rogério Ceni, treinador que o conhece desde os tempos de Cruzeiro, Pedro Rocha não tem sido acionado. Ao todo, o atacante disputou dez partidas, ficando apenas 250 minutos em campo, e marcou um gol, no dia 18 de junho, contra o Bangu, ainda pelo Carioca.