Astro do Real Madrid, Karim Benzema está de volta à seleção da França após seis anos AFP

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:49

Paris - Benzema está de volta à seleção da França. Após cinco anos e meio afastado, a punição imposta ao atacante, de 33 anos, chegou ao fim nesta terça-feira com o anúncio da lista de convocados para a Eurocopa. Em grande fase no Real Madrid, o camisa 9 ganhou uma nova chance do técnico Didier Deschamps após a acusação de envolvimento em um caso de extorsão contra o colega de seleção, Mathieu Valbuena.

O polêmico episódio fechou as portas da França para o atacante, independentemente da quantidade de títulos e de gols acumulados com a camisa do Real Madrid. A volta à seleção era aguardada e foi pauta de muitos veículos de imprensa no país no dia da convocação. Outras surpresas na lista foram as presenças de Jules Koundé, zagueiro do Sevilla, e de Marcus Thuram, atacante do Borussia Mönchengladbach e filho do campeão mundial em 1998, Liliam Thuram. Na conquista sobre o Brasil, Deschamps era o capitão da França.



Atual campeã do mundo, a França, segunda colocada no ranking da Fifa, atrás da Bélgica, chega ainda mais forte à Eurocopa, que será disputada entre 11 de junho e 11 de julho. Os 26 jogadores se apresentarão no dia 26 de maio no luxuoso CT de Clairefontaine. No chamado grupo da 'morte', a França terá como adversários Alemanha, Hungria e Portugal, atual campeão do torneio.



Confira a lista de convocados:



Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marselha)



Defensores: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla FC/ESP), Clément Lenglet (Barcelona/ESP) Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING)



Meio-campistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern de Munique/ALE)



Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/ALE)