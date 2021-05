Benzema foi protagonista da equipe merengue na temporada 2020/2021 AFP

Publicado 18/05/2021 21:04

Rio - Ausente das convocações desde outubro de 2015, Karim Benzema pode estar na lista final de Didier Deschamps para a disputa da Eurocopa. Os diários "L'Equipe" e "Le Parisien" dão como certo o retorno do atacante do Real Madrid ao elenco da seleção francesa.

A grande temporada de Benzema em La Liga, o Campeonato Espanhol, pode ter ajudado a garantir sua vaga na lista final da França, que será divulgada nesta terça-feira. O jogador de 33 anos marcou 29 gols e foi eleito o melhor francês atuando fora do país.

A última atuação do atacante pela seleção havia sido em 8 de outubro de 2015, em um amistoso vencido por 4 a 0 diante da Armênia. Depois disso, Benzema foi afastado por suspeita de envolvimento em um caso de extorsão e chantagem envolvendo o jogador Mathieu Valbuena.

De acordo com jornais franceses, a iniciativa de convocar o atacante partiu do presidente da federação, Noël La Graët, o mesmo que decidiu pela punição na época. Em seis anos afastador da seleção, o atacante perdeu a conquista do título mundial em 2018, além de não participar da campanha do vice-campeonato europeu em casa, em 2016.