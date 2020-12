Vinicius Júnior Reprodução/La Liga

Publicado 15/12/2020 21:18

Apesar da boa vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao por 3 a 1, nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol, a imprensa local desceu a lenha na péssima atuação do brasileiro Vinicius Junior. O ex-jogador do Flamengo, segundo o jornal Marca, errou praticamente tudo o que tentou. Nem a assistência para o gol do alemão Kroos foi lembrada. Os outros dois foram marcados por Benzema.

"Mal no um contra um. Uma infame 'piscinaço', mandou para as nuvens uma boa chance e para fechar o primeiro tempo não tocou uma boa oportunidade para Modric. Devia fazer falta na jogada que antecedeu o gol de empate do Athletic. Teve um gol anulado por impedimento", escreveu a publicação.

O resultado levou a equipe merengue aos 26 pontos, igualando a pontuação da líder Real Sociedad. O time do técnico Zidane terá o Alavés como adversário na próxima rodada.