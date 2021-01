Por MH

Publicado 19/01/2021 12:21

O Milan, da Itália, anunciou nesta terça-feira a contratação do croata Mario Mandzukic, de 34 anos, até o fim da atual temporada. O jogador estava sem clube desde a saída do Al-Duhail, no Catar. Por conta disso, ele não atua desde março do ano passado. Essa será a sua segunda passagem pelo futebol italiano, uma vez que ele defendeu a Juventus de 2015 até 2019.

"Será uma honra vestir esta camisa cheia de história e lutar pelos rossoneri. Só posso prometer dar o meu melhor em cada partida e ajudar a equipe. Pronto para lutar", disse o jogador.

Publicidade

O croata também defendeu o Atlético de Madrid, da Espanha, entre 2014 e 2015. No Bayern de Munique, da Alemanha, onde esteve de 2012 até 2014, conquistou a Liga dos Campeões em 2013.