Bayern Munich's Austrian defender David Alaba, wearing a jersey reading "Black Lives Still Matter", poses with the trophy after Bayern won the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by David Ramos / POOL / AFP) AFP

Por MH

Publicado 19/01/2021 14:00

Pouco tempo depois de o jornal 'Marca' noticiar um suposto acerto entre o lateral-esquerdo Alaba, do Bayern de Munique, da Alemanha, e o Real Madrid, da Espanha, o pai e agente do jogador, George Alaba, negou qualquer tipo de desfecho positivo com o clube merengue. Em contato com o jornal 'Bild', o empresário diz que outros clubes estão interessados no atleta.

A publicação alemã cita equipes como o Manchester United, da Inglaterra, o Paris Saint-Germain, da França, e o Liverpool, também da Inglaterra. Outro agente de Alaba, Pini Zahavi, aguarda o resultado da eleição no Barcelona, arquirrival do Real, para tentar encaixá-lo no Camp Nou.