Por MH

Publicado 19/01/2021 13:00

Ainda com a sua permanência no Real Madrid, da Espanha, indefinida, o zagueiro Sergio Ramos estaria com uma lesão grave em um dos joelhos, de acordo com informações divulgadas pelo jornal 'AS'. Ainda segundo a publicação, o defensor atuou na derrota para o Athletic Bilbao (2 a 1), pela Supercopa da Espanha, com uma infiltração no local.

O jogador participou de toda a partida e reclamou de dores no vestiário. O departamento médico do Real crê que Ramos precisará de alguns dias para se recuperar. O 'AS' diz, ainda, que qualquer outro problema físico além do joelho pode colocar em risco a continuidade do atleta no futebol.

Sergio Ramos já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e se transferir sem custos. O seu contrato com os merengues termina em junho.