Por MH

Publicado 19/01/2021 17:00

Confirmada pelo Milan, da Itália, a contratação do croata Mandzukic, o atacante Ibrahimovic brincou com a chegada do mais novo companheiro ao clube. "Mario Mandzukic assinou o contrato, vai vir para o Milan. Agora seremos dois para assustar os adversários!", afirmou o astro. Aos 34 anos, Mandzukic fechou com o rubro-negro italiano por seis meses.

O jogador participou da seleção da Croácia que foi vice-campeã mundial em 2018 e estava sem clube desde a saída do Al-Duhail, no Catar. Por conta disso, ele não atua desde março do ano passado.