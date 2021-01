Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracana. Técnico do Santos, Cuca. Daniel Castelo Branco

Por MH

Publicado 19/01/2021 18:30

Principal responsável pela evolução do Santos na temporada, o técnico Cuca se derreteu ao Boca Juniors, da Argentina. O treinador, que comandou o Peixe nos 3 a 0 sobre os xeneizes, na semifinal da Libertadores, é um grande fã do clube de Buenos Aires. "O Boca é gigante, nunca vai deixar de sê-lo porque perdeu o jogo, é apenas uma derrota. O Boca é muito grande para mim e vou treiná-lo se Deus quiser, gostaria de fazer, mas nunca me chamaram", revelou, em entrevista ao site Infobae.

Em busca de seu quarto título continental, o Santos terá na grande decisão da Libertadores o Palmeiras, que na outra semifinal despachou o River Plate, arquirrival do Boca. A final será no próximo 30, no Maracanã. O vencedor garantirá vaga no Mundial de Clubes da Fifa.