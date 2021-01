O atacante Jael quer voltar ao Grêmio Divulgação

Por MH

Publicado 19/01/2021 18:00

O atacante Jael, que estava no FC Tokyo, do Japão, rescindiu o seu contrato e está de volta ao Brasil. Apesar de deixar claro que está aberto a ouvir ofertas, o jogador reservou com carinho um espaço para o Grêmio, o seu último clube por aqui. A boa relação com a torcida tricolor fez camisa 9 dar prioridade ao clube de Porto Alegre, onde fez 14 gols e deu 14 assistências em 67 partidas disputadas.



Em 2020, Jael foi emprestado ao Matsumoto Yamaga e, ao término da temporada, chegou a um acerto com o clube japonês para encerrar o vínculo que ia até 1º de janeiro de 2022. Foi sua última aventura fora do Brasil.



"Não saio mais do Brasil agora. Vou trabalhar forte em qual clube for, vou ficar pelo Brasil. Já deu de para ir para fora, quatro vezes. Já vivi as experiências que tinha que viver. Agora vou aproveitar mais a família, as filhas pequenas", disse o atacante, em entrevista ao site Globoesporte.com.