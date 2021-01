Marcos Paulo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 14:20

Rio - Com ofertas do Atlético de Madrid e do Parma, o atacante do Fluminense, Marcos Paulo, de 19 anos, teria despertado interesse de um gigante europeu. De acordo com informações do portal italiano "CalcioMercato", o Milan estaria cogitando a hipótese de fazer uma oferta pelo atleta.

Com contrato até o meio do ano com o Fluminense, Marcos Paulo já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. No entanto, o jogador, de 19 anos, é grato ao Tricolor por tê-lo revelado e deseja que a equipe carioca receba alguma compensação financeira por sua transferência.

Além do Milan, o portal ainda afirma que o Bologna, da Itália, deseja contratar Marcos Paulo. Revelado pelo Fluminense e profissional desde 2019, o jogador entrou em campo em 76 partidas e fez 14 gols pelo Tricolor das Laranjeiras.

