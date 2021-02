União Flumieras é destaque na Web Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 11:11 | Atualizado 28/02/2021 11:22

Rio - O Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Fluminense garantiu uma vaga na pré-Libertadores, após sete anos sem participar da competição. Até a última rodada do Brasileiro, o clube tinha chances de conseguir uma vaga direta para a fase de grupos do torneio internacional, caso ganhasse do Fortaleza e o Flamengo vencesse ou empatasse com o São Paulo, no Morumbi.

No Maracanã, o Flu fez sua parte. Venceu por 2 a 0, mas seu rival carioca perdeu o confronto para a equipe paulista. No entanto, nem tudo ainda está perdido. Campeão da Libertadores, e com vaga garantida, o Palmeiras enfrenta neste domingo o Grêmio, pela partida de ida da final da Copa do Brasil. Caso o Alviverde seja campeão, o clube das Laranjeiras iria direto para a fase de grupos da Libertadores.



Sabendo disso, torcedores do Fluminense criaram um movimento nas redes socias chamado "União Flumeiras". Os adeptos do clube carioca chegaram a criar um hino para selar essa união fora dos gramados.

Veja algumas postagens:

União Flumeiras neles, bora meu VERDÃO pic.twitter.com/2xcvaSaEYz — Flu Resenhaᶠᶠᶜ 64/45 (@OFluResenha) February 26, 2021

Esse é o fim de semana da união Flumeiras. Em busca da fase de grupos da Libertadores. pic.twitter.com/oW6mSQNS8x — Fluzão Amor Eterno (@Flu_Amor_Eterno) February 27, 2021

União FLUMEIRAS na copa do Brasil ??? pic.twitter.com/0cFqKL5QrT — Allan apaixonado pela Sarah #bbb21 (@euribeiro1) February 26, 2021 Hoje é união Flumeiras neles! Em busca da quinta Copa do Brasil — Diego Bertuci (@BertuciDiego) February 28, 2021

Caso a vaga direta não aconteça, Marcão, que comandou a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro, não demonstrou nenhum temor ou preocupação em ter que passar pela fase preliminar da competição.

"O sentimento ficou amargo, porque ficou bem perto esse G-4. Tamanho do comprometimento desse grupo. Lamentamos o empate com o Santos, a arbitragem nos prejudicou. Eram os pontos que nos deixariam no G-4. Sensação de dever cumprido. Os meninos fizeram tudo por essa posição. Se tiver que disputar a Pré, esse time não teme mais nada. Pode jogar contra qualquer equipe, em qualquer lugar, que vão enfrentar da melhor maneira possível. O que construíram, o que fizeram, é pra ficar guardado, registrado. Vai ser daí para cima, por tudo que eles criaram", disse.