Por O Dia

Publicado 28/02/2021 13:33

Rio - O atacante Fred reclamou da ausência de Luccas Claro na seleção do Brasileirão. Em seu Instagram, o artilheiro tricolor definiu a falta do zagueiro do Fluminense como "absurda" e tratou o ocorrido como uma grande injustiça com seu companheiro.

"Eu vi o Patrick, do Inter, falando: "Será que eu joguei vôlei nessa temporada?" Eu votei nele. No meu meio campo ele estava na seleção do campeonato. Agora, deixa eu perguntar para vocês: como que o Luccas Claro não está nessa seleção? É absurdo isso aí, cara. Absurdo mesmo. Eu vi lá de dentro de campo, o Luccas Claro atrasando, ele atrasa. Eu perguntei: "Você está de sacanagem?" Ele atrasa para o atacante achar que vai chutar no gol. Ele é tão rápido, que ele atrasa para o atacante ganhar dois metros, para ele chegar e não ficar sem graça", esbravejou o camisa 9.



A dupla de zaga escolhida pela CBF para a seleção do campeonato foi formada por Victor Cuesta, do Internacional, e Gustavo Goméz, do Palmeiras.