Thiago Silva costuma visitar o CT do Flu quando está no Brasil Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 16:12

Rio - Thiago Silva, hoje no Chelsea, ainda segue sendo um dos grandes ídolos da história do Fluminense e muito querido pelos torcedores do clube. Um dos responsáveis pela campanha que levou o Tricolor de volta à Libertadores, Marcão revelou um diálogo que teve com o jogador recentemente.

Publicidade

Amigo pessoal do jogador, desde quando jogaram juntos no clube das Laranjeiras, o membro da comissão técnica brincou dizendo para o zagueiro retornar a equipe para disputar a competição continental.



"Estudo o tempo todo, estava falando aqui de novo com o Thiago (Silva) que estamos o esperando para a Libertadores. Pude estudar na Europa com a ajuda dessas pessoas de fora, e trabalhar por um clube que tanto me deu e tanto me dá", disse.