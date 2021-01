Marcos Paulo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 11:19

Rio - A situação envolvendo o futuro de Marcos Paulo segue indefinida. Enquanto o Fluminense deseja vendê-lo ao Parma, esperando receber uma compensação financeira, o jogador tem o interesse de jogar no Atlético de Madrid. De acordo com informações do portal "NetFlu", o atacante quer convencer o clube espanhol a fazer alguma oferta ao Tricolor.

Publicidade

O jogador, de 19 anos, tem contrato com o Fluminense até o meio do ano e não deseja renovar. No entanto, por gratidão ao clube que o revelou, o jovem não deseja sair do Tricolor sem deixar qualquer compensação financeira. Com duas propostas, o atacante prefere atuar no Atlético de Madrid, líder do Espanhol, ao Parma, que luta contra o rebaixamento na Itália.



O Fluminense deseja receber ao em troca e até o momento apenas o Parma sinalizou com uma oferta com compensação financeira. O clube italiano ofereceu 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,58 milhões) pelo jogador. Enquanto o Atlético de Madrid deseja contratá-lo sem custos ao fim do contrato.

Publicidade

De acordo com informações do portal "NetFlu", o staff do atleta irá se reunir no próximo fim de semana para discutir o futuro de Marcos Paulo. Além disso, uma conversa definitiva entre os empresários e a família do jovem com a diretoria tricolor também deve acontecer em breve.