Lukaku e Ibrahimovic se desentendem em clássico italiano Reprodução

Por MH

Publicado 26/01/2021 21:30

Dois pesos-pesados do futebol europeu quase partiram para as vias de fato nesta terça-feira, durante o jogo entre Inter de Milão e Milan, pela Copa da Itália. Depois de sofrer uma falta dura do zagueiro Romagnoli, do rubro-negro, o belga Lukaku foi tirar satisfações. O atacante sueco, então, chegou perto do jogador da Inter e, segundo a imprensa, teria feito uma ofensa de intolerância religiosa.

Irado, Lukaku partiu para cima de Ibra e por pouco não trocaram socos. "Vá para o seu vodu de m... vá para o seu vodu de m... seu burro!", teria dito Ibra, em referência à antiga afirmação de Farhad Moshir, que é o principal acionista do Everton. Em janeiro de 2018, ele disse que o belga recusou uma oferta de renovação por causa das orientações da mãe, que por sua vez ouviu uma mensagem vodu. Moshiri ainda afirmou que a mesma mensagem havia dito ao atacante para se transferir para o Chelsea. O jogador nega o episódio.

Publicidade

Na saída para o vestiário, Lukaku, ainda muito irritado, segue Ibra e diz: "Quer falar da mãe? Quer falar da mãe? Filho da p..." declarou o atacante, em três idiomas — francês, italiano e inglês.