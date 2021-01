Neymar deixou sua marca na partida contra o Bordeaux AFP

Por MH

Publicado 24/01/2021 20:15

Principal nome do Paris Saint-Germain, da França, o atacante Neymar escalou o seu 'PSG dos sonhos'. Em uma série em que os jogadores escolhem os 11 melhores atletas que já defenderam do clube, o atual 10 da equipe parisiense colocou seis brasileiros no time ideal. Confira como ficou a escalação do time do PSG que foi escalado por Neymar: Buffon; Daniel Alves, Alex, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Nenê, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Ibrahimovic e Weah.

spécial Paris Saint-Germain de@neymarjr, à l'occasion desans du clubpic.twitter.com/yt10qxfYJf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 24, 2021

"(Daniel Alves) é um dos melhores laterais brasileiros que já existiu no futebol. Para mim, foi uma grande honra compartilhar tantos momentos com ele", justificou o craque, que atuou ao lado do hoje jogador do São Paulo no Barcelona, da Espanha.