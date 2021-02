Tiago Ramos surge na academia dois dias depois de dizer que ’quase bateu as botas’ Reprodução Internet

Por iG

Publicado 18/02/2021 10:32 | Atualizado 18/02/2021 10:37

São Paulo - Tiago Ramos, também conhecido como ex-padrasto de Neymar, postou uma foto na academia na quarta-feira. A publicação chamou atenção dos internautas, pois, na terça-feira, o influencer foi hospitalizado e alegou que "quase bateu as botas".Tiago apenas postou as fotos no hospital, mas não disse o que houve com ele.

fotogaleria

Publicidade

"Treino de hoje com o monstro", escreveu Tiago Ramos na legenda da publicação, que acompanha uma foto ao lado do professor de educação física Toguro.

"Vocês não têm ideia com quem estou. Ele falou que ia 'meter' o treino hoje", completou Ramos nos seus stories gravando Toguro.