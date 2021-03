Participantes da reunião a favor do Projeto de Lei que pede transparência do VAR Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 28/02/2021 19:08

Integrantes de um grupo a favor do Projeto de Lei que tramita na Câmera dos Deputados que pede a obrigação da divulgação das imagens e áudios em tempo real das conversas entre os árbitros no caso da utilização do VAR (Sistema Árbitro de Vídeo), se reuniram neste final de semana.



O Projeto de Lei 6228/2019 é de autoria do Deputado Federal Chiquinho Brazão, quem comandou o compromisso no último sábado. Participou do encontro o ex-jogador Willian Oliveira, agora vice-presidente do Sindicado dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o ex-atleta Fernando Pires, treinador e presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, o também ex-jogador Sorato, Renan Coelho Costa, advogado e Gestor de Futebol, e Rogério Alves, ex-atleta e Gestor de Futebol.



Nesse primeiro encontro, os integrantes alinharam uma estratégia para que o Projeto de Lei seja apresentado aos clubes. Em seguida, com o apoio das agremiações, a ideia será levada à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para que seja acatada.

O advogado Renan Coelho Costa conversou com o Jornal O Dia e falou sobre a reunião:

"Um primeiro encontro para se debater um pouco sobre o VAR e a necessidade da transparência e divulgação de imagens e sons. Queremos buscar soluções para minimizar a angustia e insegurança nesses últimos campeonatos que tivemos com o VAR", disse à reportagem.

Internamente, os apoiadores do Projeto do Depurado Federal Chiquinho Brazão entendem que, se é algo que pode melhorar na rotina dos jogadores, principalmente para acabar com a desconfiança de torcedores e dirigentes, não há motivos para que a ideia não vá para frente.



Recentemente, um lance na partida entre Vasco e Internacional, no primeiro gol do Colorado contra o time vascaíno, gerou muita polêmica, com direito ao clube carioca tentando impugnar o duelo, que foi disputado no 14 de fevereiro, válido pela 36ª rodada do Brasileirão.



No próximo dia 6 de março, os apoiadores do Projeto de Lei voltarão a se reunir para pôr em prática o planejamento elaborado no último sábado.