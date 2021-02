Dulce Gomes deve chegar ao seu destino neste sábado (27) Foto: Arquivo Pessoal

Por Rômullo Espíndola

Publicado 27/02/2021 14:47

SILVA JARDIM – Uma ciclista de Silva Jardim, no interior do Rio, decidiu realizar uma cicloviagem de aproximadamente 1 mil quilômetros com destino ao município de Ibitipoca, no estado de Minas Gerais. A viagem começou na última terça-feira (23) e tem previsão de 10 dias até o retorno da atleta ao Rio.



Dulce Gomes, de 49 anos, é ciclista há cerca de dois anos e é conhecida em Silva Jardim por sua famosa pastelaria no Centro da cidade. Apesar da pouca experiência, a atleta conta que já percorreu vários municípios do estado do Rio e, por isso, teve o desejo de conhecer cidades de outro estado, por meio do ciclismo.



“Eu comprei a minha bike há dois anos pra andar pela cidade, pelos bairros mesmo. Só que comecei a gostar desse esporte e comecei a querer ir mais além. A minha primeira experiência foi uma ida a Araruama. Depois disso fui a outras cidades, como: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Macaé, Saquarema, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito. Isso fez crescer em mim o desejo de ir mais além”, afirmou a atleta.



De acordo com Dulce, ela não pedalava antes de comprar sua bicicleta, a paixão pelo ciclismo veio depois de participar de alguns eventos na cidade. Para essa aventura conta com a companhia de dois amigos, um deles já saiu do Brasil numa cicloviagem. Dulce afirma que graças a ajuda de amigos e patrocinadores foi possível esquematizar a travessia para o estado de Minas.



“Um dos momentos mais emocionantes foi a hora que eu cruzei a divisa Rio x Minas. Quando eu vi a placa azul escrita, veio um turbilhão de sentimentos dentro de mim. O pior momento são as subidas, que pra cá sobe muito, então esgota muito, além do sol quente”, contou Dulce, detalhando como tem sido a experiência de sair do seu estado pela primeira vez.



Dulce é divorciada e tem três filhos que, segundo ela, dão todo apoio e ainda curtem o esporte ao lado da mãe de vez em quando. “Me apoiam demais, acham um máximo e vibram com as minhas conquistas. Me dão a maior força”, disse a atleta, que pretende estar em Silva Jardim na próxima sexta-feira (5).

Confira alguns registros da viagem: