O tema principal do projeto gira em torno do patrimônio da cidade Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 19:25

SILVA JARDIM – Foram encerradas as inscrições para o I Festival de Arte Pública de Silva Jardim, no interior do Rio. Ao todo, 45 participantes de vários estados do Brasil enviaram os seus trabalhos artísticos para concorrer ao prêmio de R$ 1 mil. O vencedor do festival será conhecido nesta quarta-feira (3) e ainda terá seu trabalho exposto em um painel de cerâmica na cidade.



Entre os inscritos, oito são de Silva Jardim, enquanto o restante está espalhado pelo país, tendo participantes desde o estado do Pará até o Rio Grande do Sul. O projeto é idealizado pela artista e produtora cultural, Julia Botafogo, e aceitou trabalhos, tais como: fotografia, pintura, desenho, design, colagem e técnicas mistas, que retratem o patrimônio cultural do município.



Ainda segundo a idealizadora, o objetivo é contribuir com os artistas e interagir com a cidade. Na segunda etapa do festival, que não deve ter premiação, será construído um painel cerâmico coletivo, com o tema “Memória Cultural de Aldeia Velha”, distrito de Silva Jardim.



O festival tem patrocínio dos governos Federal e Estadual do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de incentivar a retomada do setor cultural atingido pela pandemia do novo coronavírus.