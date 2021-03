Por O Dia

Publicado 03/03/2021 20:51

SILVA JARDIM – A ciclista Dulce Gomes, de 49 anos, voltou para casa, em, nesta quarta-feira (3) após uma aventura ciclística de nove dias pedalando pela estrada até o estado de. A atleta percorreu cerca dequilômetros durante ida e volta em sua primeira vez fora do estado do Rio numa cicloviagem.Em Silva Jardim, familiares, amigos, e ciclistas da região prepararam uma recepção calorosa para Dulce, ciclista há cerca de dois anos e conhecida na cidade por sua famosa pastelaria. “Eu estou anestesiada. Desde Itaboraí, teve uns amigos que foram me encontrar. Me escoltaram até Silva Jardim. Pela estrada foi aumentando o grupo... Foi muito emocionante”, relatou a ciclista. A viagem começou na última terça-feira (23) e tinha previsão para ser finalizada na próxima sexta (5) , mas Dulce e seus companheiros de viagem decidiram antecipar o retorno. “Foi uma sensação de dever cumprido. Descobri o tamanho que eu sou amada aqui na cidade”, contou Dulce após receber o carinho de seus conterrâneos.