Arte vencedora do festival foi divulgada nesta sexta-feira (5) Foto: Divulgação

Por Rômullo Espíndola

Publicado 05/03/2021 17:48 | Atualizado 05/03/2021 17:48

SILVA JARDIM – Um curitibano venceu o I Festival de Arte Pública de Silva Jardim, no interior do Rio. O designer e ilustrador, Fabiano Vianna, de 46 anos, levou o prêmio de R$ 1 mil e terá a sua obra ‘Eu nasci além dos mares’, divulgada nesta sexta-feira (5), exposta em um painel de cerâmica na cidade, reproduzida pelo mestre pintor Lazaro Trucci. O local da instalação vai ser eleito pelo Fórum Popular de Cultura da cidade.



Ao longo do mês de fevereiro foram recebidas as mais variadas obras, com diferentes técnicas de criação. Foram colagens, desenhos, pinturas, fotografias, dentre outras, segundo a organização. “Tivemos duas obras finais e foi muito difícil escolher. Um time de curadoria, com pessoas do norte e do sul, e dois agentes locais ajudaram a desempatar”, explicou a idealizadora do festival, Julia Botafogo.



“A arte ‘Eu nasci além dos mares’ de Fabiano Vianna traz mais referencias, dialoga mais com a juventude, traz referencias do grafite, é mais moderno e ao mesmo tempo informal” analisou uma das integrantes do time de curadoria, Mary Ferreira Lopes de Simone, moradora de Silva Jardim. Ainda de acordo com a organização do projeto, uma boa notícia é que a obra vai ganhar o dobro de tamanho do previsto na convocatória.



O festival tem patrocínio dos governos Federal e Estadual do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de incentivar a retomada do setor cultural atingido pela pandemia do novo coronavírus.