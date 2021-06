Aula inaugural será nesta terça-feira (1º), de acordo com o governo municipal Foto: Banco de Imagens

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 22:02

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Cultura, Esporte e Lazer, informou nesta segunda-feira (31), que está oferecendo aulas gratuitas de capoeira na arena de eventos ao lado do prédio da Prefeitura.