Interessados devem fazer as inscrições no Ginásio Poliesportivo Jorge Mendonça Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 20:49

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Cultura, Esporte e Lazer, informou nesta sexta-feira (21), que está oferecendo aulas gratuitas de zumba na arena de eventos ao lado do prédio da Prefeitura.

O governo municipal garante que está seguindo todos os protocolos de segurança, e está se adaptando a este novo momento. As aulas acontecem todas as segundas e quartas. Os interessados podem fazer as inscrições no Ginásio Poliesportivo Jorge Mendonça, no bairro Fazenda Brasil, segundo o governo municipal.

Os horários disponíveis são das 17h às 18h e das 18h às 19h, de acordo com a Prefeitura. Além das aulas de zumba, o Município também informou nesta semana que oferece aulas gratuitas de vôlei de areia.