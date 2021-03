A zumba foi uma das danças que integraram as atividades recreativas Divulgação / PMBR

Publicado 13/03/2021 12:27

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo promoveu nesta sexta-feira (12), na Vila Olímpica, um dia de recreações para a equipe de profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSI) e as mães que utilizam o programa no município. Houve aulas de zumba, pilates e lambaeróbica.

“Foram momentos de muita alegria para as mamães que participaram das oficinas, e isto, nos deixou satisfeitos. Após o término das atividades, me reuni com os profissionais do CAPSI e combinamos de marcar novas agendas com os usuários e responsáveis, por utilizarem nossos espaços para atividade de lazer. O governo do prefeito Waguinho proporciona a integração e a parceria entre as secretarias mostrando o espírito de união do nosso prefeito”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



O evento integrou as ações do Mês da Mulher em Belford Roxo.