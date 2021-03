A zumba é uma dança latina com ótimos resultados para um bom condicionamento físico Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 13:06

Belford Roxo - O mês da Mulher segue com uma programação variada em Belford Roxo. Nesta quinta-feira (11/3) a Vila Olímpica, no bairro Nova Piam, promove um aulão gratuito de zumba para as mulheres belforroxenses. A atividade começa às 9h, seguindo todas as regras sanitárias e de segurança, por conta da Covid-19, com distanciamento, máscaras e álcool em gel.



ZUMBA



A zumba é uma dança latina criada na Colômbia nos anos 90. A ideia dos movimentos é uma mescla de samba, salsa, merengue, mambo e reggaeton, além de hip-hop e dança do ventre. A dança virou uma febre nas academias, com ótimos resultados para um bom condicionamento físico.



A Vila Olímpica de Belford Roxo fica na Rua Lecílio, s/n, bairro Nova Piam.