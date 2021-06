A equipe belforroxense realizou vários amistosos antes da estreia - Marcos Leandro / SEBR

A equipe belforroxense realizou vários amistosos antes da estreiaMarcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:53

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo inicia nesta quinta-feira, às 15h, contra o Barcelona Rio, sua caminhada na Série C do Campeonato Carioca. A partida acontece no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Foram cerca de três meses de preparação, com uma série de amistosos, com bons resultados, para a disputa do torneio da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O jogo é valido pela segunda rodada, já que os belforroxenses tiveram sua partida de estreia adiada, devido a desistência do EC Resende, no último final de semana.

Publicidade