Boavista x Vasco pela Copa do Brasil Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 01/06/2021 15:17

Saquarema – O time do Boavista enfrentará o Vasco pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (1), às 21h30, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. O jogo de volta será realizado no próximo dia 9, em São Januário, às 16h30.



Sem disputar uma partida oficial há mais de dois meses, o Boavista realizou no último final de semana um jogo-treino contra o cruzeiro e empatou em 1 a 1. Para a partida de hoje, o time do Boavista deve ir com força total para o confronto. Os times já se enfrentaram este ano pelo Campeonato Carioca, e o time de Bacaxá chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate na segunda etapa.

