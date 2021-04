Marcelo Cabo Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Com uma rodada de antecedência, o Vasco deu adeus ao sonho do título do Campeonato Carioca. Ao analisar a partida contra o Boavista, que selou o destino cruzmaltino na competição, o treinador Marcelo Cabo criticou a arbitragem de Tarcizo Pinheiro Caetano. A reclamação ficou por conta de um lance envolvendo o atacante Germán Cano.

"Consternação muito grande e tristeza pela eliminação do Vasco, além do mais da forma que foi, com interferência direta da arbitragem. Um pênalti claro ao nosso favor. O árbitro interferiu direto no resultado. Infelizmente para um jogo dessa importância, de classificação, colocaram um árbitro que está fazendo apenas seu quarto jogo na Primeira Divisão. Apitou seletiva, Segunda Divisão e Série D. Acho que o quadro da federação carioca tem árbitros mais experientes. Ele interferiu direto na eliminação do Vasco", afirmou.



Fora da competição, o Cruzmaltino ainda fará a sua despedida do Carioca na próxima semana contra o Resende. Após o confronto, o clube carioca terá um período de treinamentos para se preparar para o começo da Série B.

"Agora é planejar, a partir da reapresentação, o Vasco da Gama para essas seis semanas de preparação para as duas principais competições mais importantes do ano, que são a Copa do Brasil e com certeza a Série B. Agora é ter tranquilidade, sabíamos do risco quando fizemos esse planejamento, mas acho que o Vasco está no caminho certo", disse.