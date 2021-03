Flamengo

Autores dos gols do Flamengo na vitória sobre Botafogo, Hugo Moura e Rodrigo Muniz comemoram: 'Sonho'

Volante e atacante ajudaram o Rubro-Negra no triunfo em cima do rival; ambos têm algo em comum: crias da base do clube carioca e com passagens por empréstimo em 2020 pelo Coritiba

Publicado 24/03/2021 23:52 | Atualizado há 2 dias