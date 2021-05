Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do FLamengo Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 19:10

Após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e respondeu a perguntas de jornalistas. Uma delas foi sobre Gerson, que está em negociação com o Olympique de Marselha. Segundo o comandante, as conversas com o time francês não estão atrapalhando as atuações do volante.

"Eu acho que ele fez um ou dois jogos abaixo da média dele. Acho que hoje ele fez uma partida muito boa. Não acho que isso (negociação com o Olympique) esteja atrapalhando. Não sei como anda e espero que ele possa ficar. Acho possível que ele fique."

Gerson irá se apresentar à seleção olímpica nesta segunda-feira enquanto a negociação com o Olympique de Marselha está em andamento. Fontes dizem que as conversas já estiveram mais quentes e não duvidam que a transação possa ser encerrada sem o desfecho positivo.