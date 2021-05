Kenedy teve passagem apagada pelo Chelsea AFP

O almoço do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, com Kenedy, atacante do Chelsea, mexeu com alguns torcedores. Um flamenguista, na tarde do último sábado, comprou a nova camisa branca do clube e pediu para estampar o nome 'Kennedy', com o número 32.

O jogador usará as dependências do CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, para fazer trabalhos de transição. Kenedy é um nome que agrada à diretoria, sobretudo Marcos Braz, mas a negociação não será fácil. A ideia do Flamengo é tê-lo por empréstimo, mesmo modelo de contratação que a cúpula praticou nas chegadas de Gabigol, Pedro, Thiago Maia e Bruno Viana.

Kenedy começou no Fluminense, foi vendido ao Chelsea e depois rodou por algumas equipes na Europa por empréstimo, como Watford, Newcastle, Getafe e Granada.