Flamengo tenta o tricampeonato brasileiro Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 10:00

Rio - O Flamengo inicia neste domingo sua saga na busca pelo tricampeonato brasileiro. Campeão em 2019 e 2020, o Rubro-Negro, com seu elenco recheado de estrelas e a base da última temporada mantida, aparece novamente como grande favorito seu nono título da competição. A estreia será contra o Palmeiras, provável adversário direto na luta pelo caneco, às 16h, no Maracanã.

A expectativa para a partida é grande, já que as duas equipes se enfrentaram em abril, na Supercopa do Brasil, e fizeram o melhor jogo da temporada no futebol brasileiro até aqui. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, Diego Alves brilhou na cobrança de pênaltis e garantiu o título do time carioca no Estádio Mané Garrincha.

Rogério Ceni deverá ter força máxima em campo, já que após o confronto desde domingo o clube só voltará a jogar no próximo dia 10, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro teve jogos adiados pela CBF por conta da convocação de quatro jogadores para a seleção: Éverton Ribeiro e Gabigol para a principal, e Gerson e Pedro para a olímpica. Sendo assim, a tendência é que o Flamengo tenha no time titular Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio, e Filipe Luís; Diego, Gerson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Do outro lado, o Palmeiras chega forte após terminar a fase de grupos da Libertadores com a segunda melhor campanha. No jogo da última quinta-feira, contra o Universitário, o técnico Abel Ferreira chegou a poupar alguns titulares importantes já pensando no duelo deste domingo. O provável time do Palmeiras tem Weverton; Renan, Luan e Gustavo Gómez; Mayke, Felipe Melo, Danilo Barbosa, Raphael Veiga e Victor Luís; Rony e Luiz Adriano.