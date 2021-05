Thiago Maia Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:25

Rio - Operado no joelho em dezembro, o volante Thiago Maia está em trabalho de transição e vive a expectativa de voltar em breve ao time do Flamengo. Na sexta-feira, o camisa 33 compartilhou uma foto da cicatriz da cirurgia com seus seguidores.

"Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas!” pic.twitter.com/WWWGclDLes — Thiago Maia (@tmaia29) May 28, 2021 “Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas!”, escreveu Thiago, fazendo uso de uma citação da bília na legenda.

Thiago Maia não entra em campo desde novembro, quando teve uma grave lesão no joelho. O volante está em fase final de recuperação, mas o departamento médico ainda evita estipular um prazo para volta.