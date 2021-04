Muralha defende pênalti cobrado por Gabriel Menino Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:40

Rio - Futebol e suas facetas. Dois dias após jogar muito mal e ser dominado, mas virar diante do Guarani, o Palmeiras fez uma boa apresentação no Allianz Parque, criou bastante chances claras de gols e acabou surpreendido pelo Mirassol. O goleiro Alex Muralha parou o atual campeão, defendendo até pênalti. A derrota por 2 a 1 deixa o time em situação delicada no Campeonato Paulista. A boa atuação do ex-jogador do Flamengo levou a Internet à loucura.

palmeiras é tao pessimo em bater penalti que ALEX MURALHA defendeu um penalti. — felepinhoᶜʳᶠ (@_felipee29) April 26, 2021

Publicidade