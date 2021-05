Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 29/05/2021 15:35

Rio - Enquanto o time do Botafogo se preparava para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Durcesio Mello tinha uma importante reunião. O presidente do Alvinegro se encontrou com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira para debater ideias visando aumentar as áreas de lazer no entorno do Estádio Nilton Santos.



A ideia é aumentar as áreas verdes e oferecer mais espaços de lazer nos bairros no entorno do estádio. A prefeitura fez um mapeamento com um raio de cinco quilômetros de distância do Nilton Santos, "abraçando" alguns bairros das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro.



Com a possível valorização dos bairros vizinhos ao estádio, a ideia dos envolvidos é que o estádio também tenha uma visão mais positiva mesmo em dias que não tenham jogos.

A reunião realizada na última sexta-feira trouxe uma conversa inicial entre Eduardo Paes e os representantes do Botafogo, que debateram sobre as formas de tentar valorizar o entorno do estádio. Há um interesse mútuo das duas partes em fazer isto acontecer.



Este objetivo não é novidade. Desde a última gestão da Prefeitura, liderada por Marcello Crivella, esses mapas dos bairros vizinhos do Estádio Nilton Santos foram desenhados. Anderson Simões, que era secretário do ex-prefeito do Rio e já foi dirigente do Botafogo, foi um dos responsáveis por levantar a ideia.



Novas reuniões e ideias envolvendo o Estádio Nilton Santos podem vir a ser realizadas no futuro entre o Botafogo e Eduardo Paes. A Prefeitura do Rio de Janeiro monitora a situação do local e, principalmente, dos bairros que resultam na arena.