Publicado 28/05/2021 15:03

Rio - Ex-zagueiro do Botafogo, Marcelo Benevenuto foi absolvido da acusação de violência doméstica feita por uma ex-namorada em 2017, quando ele ainda atuava pelo time carioca. O processo foi encerrado pela juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, do 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio, na última quinta-feira.

Segundo a juíza, não há provas suficientes para se dar andamento ao processo. O caso foi para a Justiça em 2020, após denúncia do Ministério Público. No entanto, o órgão já avisou que não irá recorrer da decisão.

O caso aconteceu no dia 2 de abril de 2017, quando Benevenuto e sua então namorada se desentenderam próximo à sede do Botafogo, em General Severiano. Ela alega ter recebido um soco no rosto após os dois terem tido uma discussão por ciúmes.