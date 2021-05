Gilvan, zagueiro do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 20:40

Rio - O Botafogo se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa nesta sexta-feira, contra o Vila Nova. Fora de casa, o Alvinegro quer a vitória para começar com pé direito a caminhada rumo à elite do futebol nacional. O zagueiro Gilvan, que atuou pelo Atlético-GO, rival do Vila Nova, falou sobre a estreia em coletiva nesta quinta-feira.

"Conheço bem o Vila Nova, é uma equipe qualificada, conheço o treinador e alguns jogadores que estão lá. Fiquei quatro anos lá em Goiânia, conheço bem o adversário, é uma equipe qualificada, é uma equipe que é aguerrida, mas a gente está se preparando bem para poder fazer um grande jogo lá e sair com o resultado positivo que é o mais importante", disse, antes de emendar:

"As minhas recordações contra o Vila são sempre de jogos difíceis, porque é uma equipe que gosta de competir, e temos que ficar atentos a todos os detalhes para fazer um grande jogo lá", encerrou o zagueiro do Botafogo.