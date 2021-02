Gilvan Paulo Marcos/Atlético-GO

Por Venê Casagrande

Publicado 19/02/2021 16:59 | Atualizado 19/02/2021 17:12

O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Gilvan, do Atlético-GO. O jogador, que tem contrato até o fim do Brasileirão 2020 com o Dragão, comunicou à diretoria do time goiano que não irá renovar porque acertou com o time carioca. O encontro aconteceu nesta tarde, antes do treino comandado por Marcelo Cabo.

Segundo apurou a reportagem, Gilvan assinará contrato até dezembro com o Botafogo, mas poderá renovar por mais um ano se o Alvinegro conseguir acesso à Série A do Brasileirão.

Gilvan tinha uma proposta do Atlético-GO de renovação por mais um ano, mas viu com bons olhos uma ida para o Botafogo e aceitou a proposta do Alvinegro carioca.

Com 31 anos, Gilvan estava no Atlético-GO desde 2017. A sua melhor temporada foi em 2019, quando disputou 50 partidas e marcou três gols. Segundo pessoas que acompanham o defensor no dia a dia, ele é um jogador que tem boa saída de bola e tem uma boa jogada aérea.