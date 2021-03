Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 11:48 | Atualizado 10/03/2021 12:52

Rio - O Botafogo apresentou nesta quarta-feira mais três reforços para a temporada de 2021. O zagueiro Gilvan, o meia Matheus Frizzo e o atacante Marcinho chegam para fortalecer o elenco alvinegro para a disputada do Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileiro. O diretor de futebol do clube carioca, Eduardo Freeland, falou sobre os novos contratados.

"Estamos fazendo uma apresentação atípica em função de sermos muito conservadores para apresentar os atletas apenas quando estiverem confirmados e com seus contratos assinados. Tenho certeza de que esses três atletas farão um ótimo papel na temporada e irão nos ajudar a alcançar nossos objetivos", afirmou.

Ex-jogador do Atlético-GO, o zagueiro Gilvan, de 31 anos, falou sobre as suas expectativas no Botafogo. O defensor também abordou as suas características dentro de campo. "Estou feliz em participar desse novo projeto do Botafogo. Vim aqui com uma expectativa muito boa no ano, tem Copa do Brasil, Estadual e o principal que é a Série B e conseguir o acesso. Juntos vamos conquistar nossos objetivos. Sou um zagueiro que gosta de chegar firme, não dá espaço ao atacante e com um cabeceio muito forte", disse.



Reforço mais jovem entre os três apresentados, o meia Matheus Frizzo, de 22 anos, disputou a última temporada pelo Vitória. Emprestado pelo Grêmio, ele agradeceu a chance no Glorioso. "É uma honra chegar a um clube tão grande como o Botafogo. Venho para cá com as minhas melhores energias possíveis, encarando como a oportunidade da minha vida. Espero contribuir ao máximo. Já vi a qualidade da equipe e tenho certeza de que com o apoio de vocês vamos conquistar grandes objetivos. Sou um volante de bom passe, lançamento, e como todos da posição saber marcar também", afirmou.

Com experiência na Série B, o atacante Marcinho, de 25 anos, afirmou que deseja realizar um bom trabalho na sua nova equipe. "É um prazer estar fazendo parte desse projeto do Botafogo, temos grandes objetivos nesse ano. Estou aqui para me dedicar ao máximo, deixar tudo dentro de campo. Minhas qualidades são velocidade, um contra um, vou ajudar também na marcação, vou deixar tudo em campo. Espero colocar isso em prática para ajudar o Botafogo, é uma grande equipe que tem se formado", opinou.

Os próximos reforços que devem ser anunciados pelo clube serão o zagueiro Joel Carli, que já deixou o Aldosivi (ARG), e o meia Felipe Ferreira, ex-Cuiabá. O Botafogo ainda busca mais jogadores e nomes como o lateral-esquerdo Leocovick, do Vitória, o meia Ricardinho, do Ceará, e o atacante Wellington Paulista, do Fortaleza, estão sendo ventilados.