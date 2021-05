Esposa de jogador do Botafogo relata ameaças de morte ao marido: 'Dói no coração'

Rio - Gabriela Lemes, esposa do jogador Marcinho, do Botafogo, utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo. Ela afirmou que o atacante vem recebendo inúmeras ameaças de mortes, após as partidas. Ela utilizou o seu perfil no Instagram para falar sobre o assunto.

"Venho por meio deste fazer um desabafo para todas as pessoas que acham a vida de jogador de futebol fácil. A cada jogo é uma ameaça diferente, a cada jogo recebemos as piores palavras, a cada jogo choramos, pois só nós sabemos o quanto o futebol é importante pra vida de cada jogador", afirmou Gabriela.

Marcinho chegou ao Botafogo no começo da atual temporada, após indicação de Marcelo Chamusca. O jogador, de 25 anos, jogou 12 partidas pelo clube carioca. Ele foi expulso na partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo.



"Se eles estão ali é porque amam, e dói, dói no coração ficar recebendo tanta mensagem ruim, tanta ameaça dizendo que eu ou meu marido vamos morrer a qualquer momento! Tenham mais empatia, ninguém sabe o que passa aqui dentro", disse a esposa do atleta.

