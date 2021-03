Marcinho Divulgação

Publicado 28/03/2021 12:05

Rio - O lateral-direito Marcinho, de 24 anos, revelado pelo Botafogo já tem novo clube. O jogador foi anunciado pelo Athletico-PR. O atleta foi denunciado por homicídio culposo em 2020 após atropelar e matar um casal no Recreio, bairro da Zona Oeste do Rio.

"O Athletico era tudo que eu queria. Um clube com projeto, com ambição, que quer continuar conquistando grandes coisas, figurando no mais alto nível do cenário nacional e internacional. É também um grande clube e estou muito feliz e realizado de estar aqui. Quero corresponder às expectativas", afirmou.



Revelado pelo Botafogo, Marcinho foi campeão brasileiro pelo clube carioca em 2018. Sua boas atuações com a camisa alvinegra fizeram com que ele fosse convocado para a seleção brasileira em 2019.

No último ano, o lateral-direito sofreu uma grave lesão e desfalcou o Botafogo por quase toda temporada. Ele entrou em campo em apenas quatro partidas e não fez gol.