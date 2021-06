Copa América será em junho e julho no Brasil Lucas Figueiredo / CBF

Por Lance

Publicado 31/05/2021 20:44 | Atualizado 31/05/2021 20:44

Brasília, Distrito Federal - Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, afirmou, nesta segunda-feira, que o Brasil não está confirmado como sede da próxima edição da Copa América. Após a desistência da Argentina, o Brasil se apresentou como opção para a Conmebol, e a entidade máxima do futebol sul-americana agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por 'abrir as portas'.



- Ainda não tem nada certo, quero pontuar de forma bem clara. Estamos no meio do processo. Mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender - disse o ministro Luiz Eduardo Ramos.



Apesar de não citar nomes, o ministro disse não entender o motivo da críticas de pessoas que não concordam com a escolha do Brasil como sede da Copa América, mas que apoiam competições em andamento, como o Brasileirão, a Libertadores e os campeonatos estaduais.



De acordo com o ministro Luiz Eduardo Ramos, existem três condições colocadas pelo governo brasileiro, sendo elas: não haverá público nos estádios; serão, no máximo, dez delegações; cada delegação pode ter até 65 pessoas.