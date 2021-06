Caio Paulista festeja o gol da vitória contra o Santa Fe Sergio Moraes / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 19:56

Rio - Após período instável e sem grandes oportunidades, o atacante Caio Paulista passou a ganhar mais espaço com Roger Machado. Assim que chegou, o técnico do Flu recuperou o atleta, que está prestes a deixar o clube e hoje se tornou uma espécie de 12º jogador. Empresário do atleta, Eduardo Uram comemorou a boa fase do jogador.

"Agora que o Caio Paulista está tendo oportunidades, vem jogando bem, pararam até de me xingar nas minha redes sociais. É só ter paciência, porque tem muito futuro", disse o agente em entrevista ao portal 'NetFlu'.

Com o bom momento do jogador, a diretoria do Fluminense estuda a contratação do jogador em definitivo, em um investimento que poe ser barato e render frutos no futuro. Com passagem pelas categorias de base do Tricolor, o atleta de 23 anos foi revelado pelo Avaí, somou passagem pelo Ceará e hoje tem direitos pertencentes à Tombense.