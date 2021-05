Roger Machado Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 11:45

Rio - A atuação do Fluminense no empate em 0 a 0 com o São Paulo, no último domingo, agradou ao técnico Roger Machado. Após a partida, o treinador se disse orgulhoso pela atuação da equipe, mas admitiu que ficou a sensação de que o time poderia ter saída com a vitória.

"Foi um grande jogo, uma partida segura. Penso que os pequenos ajustes feitos no jogo do River e repetidos hoje foram muito importantes porque conseguimos ter volume de jogo e postura agressiva, mesmo quando estávamos com o bloco mais baixo. Pressionamos alto quando precisou, retomamos a bola no campo de ataque, contra-atacamos e tivemos as melhores oportunidades. O São Paulo teve uma ou duas mais contundentes. Fomos muito bem, claro que fica o gosto de que algo poderia ter acontecido de diferente pelo o que nós produzimos. Mas conquistar ponto fora contra o São Paulo, atual campeão paulista, e que vinha de grandes atuações, foi muito bom. Salientei para os atletas que estava feliz pela atuação e pelo ponto conquistado, mas sabendo que poderíamos sair com a vitória", afirmou Roger.



Com uma maratona de jogos pela frente, o treinador garantiu que quer pensar partida por partida.

"A gente vai vendo jogo a jogo, vendo o nível de recuperação dos atletas. Se possível e quando necessário for, como a gente fez antes do jogo do River, em um período mais apertado, dar mais um dia de recuperação aos jogadores sem levar para o campo. Eu tenho por preferência dar uma arejada em alguns setores, mas sempre tentando levar o de melhor pelo momento que a gente tem. Não quero abrir mão de nenhuma competição. Ah, o Brasileiro é longo, poderia recuperar lá na frente etc, mas é um campeonato que premia a regularidade. Temos que tomar cuidado e não perder a mão", disse.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Bragantino, no Maracanã, pela Copa do Brasil.